São José dos Campos vence Jogos Regionais Mais uma vez São José dos Campos conquistou o título de campeão dos Jogos Regionais. Com 187 medalhas - 98 de ouro, 58 de prata e 31 e bronze - e 356 pontos a cidade foi, pela sétima vez consecutiva, a vencedora dos Jogos Regionais que neste ano foram realizados em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. A cidade, que levou para a competição cerca de 400 atletas, confirmou seu favoritismo entre os 36 municípios e 8 mil atletas que participaram do torneio. Além de ser a heptacampeã, São Jose dos Campos conseguiu classificar 32 equipes para os Jogos Abertos, que acontecem em Santos no mês de outubro. Em segundo lugar nos Jogos Regionais ficou a equipe de Suzano (273 pontos), seguida pelas cidades de Mogi das Cruzes (219 pontos), Pindamonhangaba (208 pontos) e São Sebastião (178 pontos).