São José e Fluminense garantem últimas vagas na Copa SP O sonho de ser campeão da 38ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ficou restrito a 32 dos 88 times que iniciaram a competição. A terceira rodada da primeira fase terminou neste domingo, de novo, com alto índice de gols. Foram 180 gols, com média de 4,09 por jogo. Os últimos classificados foram o São José-SP, que bateu o Vasco por 2 a 0, em São José dos Campos, e o Fluminense, que ganhou do Eus-SP por 2 a 1, em Suzano. Dos grandes paulistas, a única decepção ficou para o Palmeiras, eliminado ao perder para o Taubaté, por 2 a 0. Corinthians e São Paulo mantiveram 100% de aproveitamento e o Santos somou apenas cinco pontos em três jogos, mas mesmo assim ficou líder de seu grupo. Os locais e horários da segunda fase serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira. A partir de agora, os jogos serão eliminatórios e, em caso de empate, as vagas serão definidas na cobrança de pênaltis. Continuam na briga os 22 líderes de cada grupo e mais os melhores 10 times por índice técnico - oito deles são de São Paulo. Pela ordem, ficaram qualificados pelo índice: Barueri, Comercial-SP, Rio Branco-SP, São Carlos, Botafogo-RJ, Londrina, América-MG, América-SP, Guarani e Taubaté. Dos 32 classificados, a maioria é paulista, com um total de 15 clubes. O título não sai de São Paulo há nove anos. Em seguida aparece o Paraná com quatro representantes e Minas Gerais, com três. Com dois times estão Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Com apenas um representante ficaram Santa Catarina e Pernambuco.