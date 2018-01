São José garante vaga no Gaúcho O São José goleou o 15 de Novembro por 5 a 1, neste domingo, na penúltima rodada da seletiva do Campeonato Gaúcho. Com a vitória, a equipe chegou aos 21 pontos e garantiu uma vaga no octogonal final do Estadual. Dos cinco gols, três foram de Chiquinho, o artilheiro do competição até agora, com onze no total. Aos 8 minutos de jogo, Vanderlei fez 1 a 0 para o 15 de Novembro, mas o São José empatou ainda no primeiro tempo, aos 33, com uma cobrança de falta de Chiquinho. No segundo tempo, Luiz Gustavo fez o segundo do São José aos 15 minutos. Aos 20, o lateral Fábio de Los Santos marcou o terceiro gol. E Chiquinho garantiu a goleada com mais dois gols, aos 25 e aos 41. Mesmo com a derrota para o Veranópolis por 3 a 1, o Pelotas manteve a liderança da seletiva. A rodada do Campeonato Gaúcho teve mais três jogos: Avenida 2 x 2 Passo Fundo, Guarani 3 x 1 Novo Hamburgo e São Paulo 2 x 1 São Luiz.