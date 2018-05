São José surpreende o Grêmio na Arena, faz 2 a 0 e lidera o Gaúcho

O Campeonato Gaúcho tem um novo líder; e não é algum dos grandes clubes do Estado. Nesta sexta-feira, na abertura da quarta rodada, o São José não se intimidou por jogar na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e derrotou o clube da casa por 2 a 0. O jogo foi antecipado por causa da estreia gremista na Copa Libertadores na próxima semana - na quarta, encara o Toluca, no México.

Com 10 pontos, o São José pulou da terceira para a liderança da competição. Ultrapassou o Juventude e o próprio Grêmio, que estão com nove. Neste sábado, o clube de Caxias do Sul (RS) joga em Gravataí (RS) contra o Cruzeiro. O Internacional, quarto colocado com 7 pontos, entra em campo no domingo contra o Aimoré, fora de casa.

Em campo, pouco menos de 48 horas depois de jogar contra o Veranópolis - vitória por 1 a 0 -, o Grêmio mostrou um futebol apático, lento e sem criatividade. O time misto escalado pelo técnico Roger Machado teve uma defesa insegura, um ataque inoperante e um meio de campo submisso à forte marcação do São José.

No final do primeiro tempo, aos 47 minutos, Heliardo abriu o placar para os visitantes em uma falha da zaga gremista. Na segunda etapa, nem mesmo a estreia do atacante Henrique Almeida - contratado junto ao Coritiba -, foi suficiente para as coisas melhorarem. Elas ainda pioraram de vez com o segundo gol do São José, aos 42, com Guilherme Augusto.