São José vence e é vice-líder da A-2 O São José venceu o Comercial, por 3 a 0, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, neste sábado à tarde. Outros dois jogos também apresentaram resultados normais: Nacional 3 x 2 Paraguaçuense e o empate de 1 a 1 no clássico regional entre Rio Preto e Nacional. Esta foi a terceira vitória do São José, que agora tem 18 pontos e ocupa a vice-liderança. Os gols foram marcados por Danilo, Renato Santiago e Vena. O Comercial continua com 15 pontos. Na capital, o Nacional deu a impressão de que venceria fácil ao Paraguaçuense. Abriu 3 a 0 com gols de Zé Hilton e Andreir (2) no primeiro tempo. Mas o time visitante reagiu na etapa final, quando diminuiu com Ralf e Rogério e quase chegou ao empate. O Nacional passou a ter 15 pontos, contra 12 do Paraguaçuense. A rodada será completada domingo com cinco jogos. O líder é a Francana, com 19 pontos.