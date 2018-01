São-paulino cai de viaduto durante a festa Juliano Ribeiro Benaglia, de 23 anos, torcedor do São Paulo, caiu nesta terça-feira do viaduto Fioravante Iervolino, em Guarulhos (SP), por volta das 9h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Benaglia, que acompanhava o desfile do time, foi levado para o Hospital das Clínicas, onde se encontra em observação. Segundo a polícia, teria havido um tumulto entre os torcedores no momento em que Benaglia caiu, criando suspeita de que ele teria sido jogado. Mas ninguém foi preso.