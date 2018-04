São-paulino Cañete passa por cirurgia nesta terça

SÃO PAULO - O meia Cañete, que até agora não conseguiu ter uma sequência de jogos no São Paulo, será operado nesta tarde no joelho direito. O jogador teve um problema no ligamento cruzado posterior e o departamento médico do clube optou pela cirurgia, que será feita pelo ortopedista René Abdalla.

"Ele deu azar, pois bateu com o joelho no chão. Não é um problema comum. E só vamos ter certeza do tempo de recuperação após a cirurgia", disse o médico José Sanches.

Cañete chegou ao São Paulo com muito prestígio. Na Argentina, era considerado um "novo Riquelme". Mas as lesões atrapalharam o jogador e o técnico Leão mostrou desconfiança sobre seu potencial. O meia não joga mais nesta temporada.

Por outro lado, o médico José Sanches afirmou que o goleiro Rogério Ceni deve voltar a treinar nesta quarta ou quinta-feira e pode enfrentar o Avaí, sábado, no Morumbi.