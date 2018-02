São-paulino Richarlyson termina namoro com estudante

O jogador Richarlyson, do São Paulo, terminou há cerca de duas semanas seu namoro com a estudante de educação física Letícia Carlos. Os dois haviam se conhecido na universidade e começaram a namorar pouco depois de Richarlyson se envolver numa polêmica com o dirigente José Cyrillo Júnior, do Palmeiras - o cartola havia insinuado que o jogador do São Paulo era homossexual. Letícia aceitou convite da revista Playboy para posar nua. Ela deve fazer as fotos ainda nesta semana para a edição de janeiro. O jogador, que está de férias, não comentou os motivos que levaram ao final do relacionamento.