São-paulinos admitem sufoco, mas já pensam no Santos Os jogadores do São Paulo admitiram: a equipe encontrou mais dificuldades do que esperava para vencer o Guaratinguetá no Morumbi, nesta quinta-feira. "Time que vem jogar aqui contra a gente e se fecha dificulta bastante. Isso vai acontecer várias vezes, temos que encontrar um jeito de superar", disse o meia Souza, autor do gol de empate. O capitão Rogério Ceni minimizou o sufoco e já pensa no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, que vale a liderança do Paulista. "Foi sofrida a vitória hoje, mas vamos descansar bem e recuperar todo mundo para domingo." Já Marcel só queria saber de comemorar o gol da vitória. "Aproveito para dedicar para minha esposa e meu filho. Quero marcar muitos gols para permanecer nesse clube maravilhoso que é o São Paulo", disse o atacante, que está emprestado pelo Benfica, de Portugal, até o final do ano.