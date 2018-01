São-paulinos ainda esperam embarque Um grupo de cerca de 180 são-paulinos, que deveria ter viajado no domingo à noite para o Japão, onde pretende acompanhar o Mundial de Clubes, ainda não conseguiu deixar o Brasil. Os torcedores estão na sala de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, esperando um vôo da empresa Air Canada. O vôo 91 da Air Canada deveria ter saído às 22h50 de domingo, com destino a Tóquio, fazendo escala em Toronto. Mas um problema na aeronave impediu a viagem. Os passageiros foram orientados a voltar para casa e os que não moram em São Paulo foram acomodados em hotéis. A expectativa é que os torcedores pudessem viajar na manhã desta segunda-feira. E, com isso, eles poderiam chegar a tempo de assistir ao jogo do São Paulo na quarta, contra o Al Ittihad, pela semifinal do Mundial de Clubes, no Japão. Mas, às 15 horas desta segunda-feira, os torcedores do São Paulo ainda esperavam o embarque no aeroporto. A Air Canada explicou que já tem o avião para fazer a viagem, mas não tem tripulação disponível. E o impasse persiste.