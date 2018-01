São-paulinos comemoram a vingança Não dava para disfarçar: os são-paulinos foram ao Morumbi neste domingo com as provocações corintianas na memória. Durante a semana, o site oficial do clube do Parque São Jorge estampou que o estádio do rival era um ?salão de festas? do Corinthians e que o São Paulo era um velho freguês. Havia muita vontade de se vingar do inimigo, mas os últimos maus resultados serviam de alerta. Afinal, a última vez que o São Paulo havia vencido o Corinthians tinha sido em maio de 2002, quando ganhou por 2 a 1. No início do jogo, muita descofiança. Kaká, que voltava ao time depois da contusão que sofreu contra o Grêmio, era marcado de perto. Sem ritmo, perdia muitos lances. Furiosos com o jogador chamado de ?pipoqueiro? no treino de sexta-feira ?, os integrantes da Independente, maior torcida organizada do clube, não o perdoavam. O primeiro tempo foi de vaias para Kaká e aplausos para Fábio Simplício, autor do gol de empate. A vingança veio no segundo tempo. Ao marcar o segundo gol são-paulino, o zagueiro Jean foi em direção ao distintivo do clube na lateral do gramado e o beijou. Alucinado, abraçou Kaká. De volta ao campo, deu um forte abraço em Fábio Simplício. ?O Fábio Simplício tem garra, é um são-paulino de coração?, disse o mecânico Frederico de Oliveira Silva. Olhos fixos no gramado, não escondia a raiva pelas provocações do rival. ?Eles não falaram que o Morumbi é o salão de festas deles? O estádio é nosso e vamos fazer a festa. Como é bom ganhar do Corinthians! Fazia tempo que eu não sentia esse gostinho.?