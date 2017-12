São-paulinos comemoram vitória no Ceará O atacante Kléber deu "graças a Deus" a chance do rebote e do bom drible que lhe renderam o primeiro gol da partida, aos 32 minutos do primeiro tempo, na vitória do São Paulo sobre o Fortaleza. Já o goleiro do tricolor cearense, Jefferson, lamentou seu time ter perdido duas boas oportunidades na fase inicial. Para o goleiro Rogério Ceni, o jogo começou "equilibrado, mas o São Paulo teve melhor pontaria". Ele acertou quando disse que o time costuma jogar bem fora de casa e ao mostrar-se otimista com a vitória. O técnico do Fortaleza, Márcio Araújo, que assumiu o time na véspera da partida, correu para o vestiário antes mesmo do intervalo. Na saída para o segundo tempo, declarou ter pedido calma e tranqüilidade aos jogadores para empatar e virar o jogo. Ele tirou o atacante Finazzi, colocando Clodoaldo. O técnico do São Paulo, o chileno Roberto Rojas, advertiu Júlio Santos para que ele ficasse na cola dele, anulando completamente o adversário. Para o zagueiro Jean, o São Paulo teve um primeiro tempo "não tão bom", mas melhorou no segundo e soube administrar a partida. Na opinião do volante Fábio Simplício, a vitória foi merecida e foi um bom resultado pelo fato do time estar jogando fora de casa. "São mais três pontos rumo ao objetivo de ser campeão do Brasil", avaliou. O atacante Rico, autor do segundo gol, aos 42 minutos do segundo tempo, agradeceu ao apoio da torcida que acreditou no potencial dele. "Tenho muito a dar a equipe ainda", prometeu. O volante Adriano disse que foi uma boa partida. "O São Paulo aproveitou os contra-ataques que lhe renderam a vitória", analisou. "Aproveitamos as falhas do Fortaleza e ganhamos o jogo", disse o zagueiro Diego Lugano. Com a vitória, o São Paulo se mantém em terceiro lugar com 50 pontos. Joga no próximo domingo (24) contra o Vasco, no Rio de Janeiro.