São-paulinos compram quase 15 mil ingressos no 1.º dia No primeiro dia de venda de ingressos para o jogo contra o Estudiantes, da Argentina, dia 19, no Morumbi, que vale vaga nas semifinais da Copa Libertadores, a torcida são-paulina comprou 14.561 bilhetes dos 70.401, disponíveis. As outras entradas continuam à venda nos seguintes postos: Estádio do Pacaembu, Estádio do Morumbi, Estádio do Canindé, Ginásio do Ibirapuera, Estádio Bruno José Daniel (Santo André), Loja Pitta Sports (Rua Silva Bueno, 1156, Ipiranga), e Osasco Shopping Galeria (Rua Dona Primitiva Vianco, 100, Osasco, Centro).