São-paulinos correm atrás de ingressos Os são-paulinos se animaram com a vitória sobre o Palmeiras e se apressaram nesta quinta-feira para comprar ingressos para o segundo jogo pela Libertadores, quarta-feira, no Morumbi. Dos 63 mil bilhetes colocados à disposição da torcida do São Paulo, 27.600 já foram vendidos. Para os palmeirenses, que terão direito a 7 mil entradas, a venda começa nesta sexta na internet (www.ingressofacil.com.br). No Palestra Itália, as vendas serão realizadas apenas segunda e terça-feira. Nem mesmo a enorme fila que se formava em torno do Morumbi intimidava quem esperava por até uma hora para comprar os bilhetes. A tarde foi tranqüila e sem tumultos, apesar de a fila manter os mais de 200 metros desde que os guichês foram abertos. As arquibancadas azuis estão esgotadas, disponíveis apenas com cambistas. Várias viaturas da PM rondaram o estádio do Morumbi nesta quinta-feira, com o apoio de funcionários da segurança do próprio clube. Não houve problemas na área das bilheterias. "Está tudo tranqüilo, somos cerca de dez agentes para tomar conta de uma área pequena", afirmou um dos PMs. Enquanto isso, os cambistas agiam livremente, oferecendo ingressos para o setor azul e laranja a R$ 35,00 - R$ 15 mais caro do que nas bilheterias. As arquibancadas da área vermelha, que custam R$ 25,00, estavam sendo vendidas a R$ 40,00 na mão dos vendedores irregulares. Alguns tinham até cartão e entregavam os bilhetes no domicílio.