São-paulinos dão a volta por cima Os três pontos ganhos neste domingo, diante do Juventude, no Morumbi, foram uma resposta completa da equipe. Se coletivamente, o São Paulo comemorou a volta ao terceiro lugar na classificação, com ótimas chances de assegurar presença na Libertadores de 2005, individualmente o resultado significou a volta por cima de vários jogadores, especialmente para Souza e Diego Tardelli. Souza, autor de dois dos quatro gols são-paulinos, saiu de campo atirando em seus críticos. "Isso é para mostrar a quem vinha me criticando que eu tenho condições de conseguir o meu espaço no São Paulo", desabafou o meia. Tardelli, que no passado também foi perseguido pela torcida são-paulina, adotou um seguro bem mais ?light?. Na prática, nem seria preciso falar muita coisa. O gol de bicicleta respondeu pelo atacante. "Como o professor Leão me aconselhou, estou tentando corresponder a cada treino, a cada jogo", sintetizou o atacante. Até o tom ameno do discurso de Tardelli foi na medida certa, como gosta o chefe. Na hora de falar sobre o gol de bicicleta, o atacante colocou o interesse coletivo acima do individual, pelo menos na teoria. "Tive a felicidade de tentar a bicicleta e a bola entrou". Em seguida, porém, acrescentou uma frase que revelou humildade. "Mais importante do que o gol foi a vitória do São Paulo". Além dos três pontos ganhos de um concorrente direto, os jogadores comemoraram também os tropeços dos adversários diretos na briga por uma vaga na Libertadores. Rogério Ceni percebeu que algo favorecia o São Paulo ainda em campo, quando a torcida são-paulina comemorou nas arquibancadas. "Ouvi o gol do Inter ainda em campo e comemorei. Se o São Caetano vencesse hoje, ficaríamos numa situação difícil". O goleiro ainda comemorou a derrota do Palmeiras, no sábado. Mas reconheceu que apesar da boa combinação de resultados, a luta pelo título ficou muito mais difícil depois das vitórias deste domingo, do Atlético-PR e do Santos. "Mas ainda não jogamos a toalha", observa Rogério. "Quem pode garantir que os líderes não podem tropeçar".