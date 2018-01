São-paulinos deixam Belém apreensivos Mesmo garantindo estar "tudo bem" após a goleada imposta pelo Paysandu dentro do Mangueirão por 5 a 2, os jogadores e a comissão técnica do São Paulo não disfarçavam em Belém o clima de apreensão diante do que pode acontecer após o desembarque na capital paulista. Temendo a fúria das torcidas organizadas, alguns integrantes da delegação mandaram um recado aos insatisfeitos: querem manifestações de carinho, ao invés de hostilidades. Isso vale para os que apupam os jogadores e vivem ?pedindo a cabeça? do técnico Oswaldo Oliveira. A assessoria de imprensa do clube informou que o time agora precisa de tranqüilidade para encarar o jogo de volta quarta-feira contra o Figueirense, pela Copa do Brasil. As cobranças mais radicais são encaradas como tentativa de tumultuar o ambiente e mexer com os nervos dos atletas. O vexame diante do Paysandu já é tido como coisa do passado. Embora os jogadores estivessem distantes mais de 3 mil quilômetros de seu estádio e de sua sede, eles admitiram sequer poder imaginar o que os aguardava. Talvez com um mau pressentimento, Oswaldo Oliveira, alvo principal da ira tricolor, passou toda a manhã desta segunda-feira trancado em seu quarto no Hilton Hotel, assim como a maioria dos jogadores. Os que não enfrentaram o Paysandu saíram para um rápido treinamento no estádio do Remo, bem cedo, mas logo retornaram, evitando contato com a imprensa. Os titulares fizeram um trabalho de fisioterapia no próprio hotel. O silêncio foi a palavra de ordem na delegação até que o avião decolasse de Belém, por volta das 15 horas. A chegada em São Paulo era prevista para as 20h30. Kaká, já recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, tem retorno garantido contra o Figueirense. Souza e Leonardo também ficarão à disposição do técnico para a partida. Se vencer a equipe catarinense, o São Paulo avança às quartas-de-final da competição para enfrentar Botafogo ou Goiás.