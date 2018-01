São-paulinos dizem não temer o Grêmio, próximo rival O São Paulo não esperava ter um adversário tão duro como o Grêmio logo na primeira fase de mata-mata da Libertadores. O time dava certa sua classificação às oitavas-de-final como líder de seu grupo, o que não aconteceu devido ao frustrante empate com o Audax Italiano. Apesar de surpresos, os jogadores tentaram passar confiança ao comentarem sobre o próximo adversário. ?É uma equipe muito forte, sabemos muito bem disso?, afirmou. ?Mas acho que o São Paulo é o São Paulo. Estamos com um grupo forte e vai ser um jogo muito bom, que o Brasil todo vai adorar assistir", disse Aloísio. O atacante, porém, fez um alerta: o São Paulo tem que reencontrar uma postura firme em campo. O time não poderá perder tantos gols e, principalmente, deixar se abater quando cede o empate. ?Não podemos levar esses gols que estamos tomando e precisamos fazer os que estamos perdendo. O grupo tem que estar consciente disso.? O lateral-esquerdo Júnior minimizou a rivalidade do duelo. "Não tem adversário fraco ou difícil. O Grêmio é uma equipe bem montada, mas vamos tentar jogar nosso melhor futebol para conseguir a classificação." Já Muricy foi mais cauteloso. "Vai ser o encontro de dois times que fazem bem o mata-mata. Vai ser pedreira para os dois."