São-paulinos dizem que têm de oscilar menos nos jogos

SÃO PAULO - Encontrar o equilíbrio parece ser o grande desafio do São Paulo neste Campeonato Brasileiro; ao menos essa é a avaliação dos jogadores após a goleada sobre o Vasco. Satisfeitos com o resultado, os atletas admitiram que o primeiro tempo foi muito abaixo do aceitável e que é preciso oscilar menos para evitar tropeços contra adversários mais fortes.

A satisfação maior veio pelo fato da equipe somar a segunda vitória seguida e chegar aos seis pontos. Os jogadores mais experientes lembram que em um torneio de pontos corridos o maior segredo é não tropeçar em casa. "Ninguém dá valor para as cinco primeiras rodadas, mas são pontos importantes como nas últimas cinco. Vamos ter tempo de treinamento; não sei se vai ter chegada ou saída de jogadores, mas o espírito tem que ser o do segundo tempo", analisou o goleiro Rogério Ceni.

O capitão não hesitou em atribuir a Aloísio a responsabilidade pela melhora aguda na volta do intervalo. "O espírito dele foi o diferencial, a doação dele contagia a todos", elogiou o camisa 1 são-paulino.

Além de mudar o panorama da partida, Aloísio comemorou o seu primeiro gol no estádio do Morumbi. "Fico muito feliz e todos me ajudaram a isso. Certamente se continuarmos assim posso fazer mais gols para o torcedor", disse o atacante, que saiu com dores no ombro esquerdo. Ele fará gelo e os médicos vão avaliar sua condição na reapresentação, nesta quinta. A equipe volta a campo neste domingo para enfrentar o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.