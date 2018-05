São-paulinos e corintianos brigam em estrada no interior paulista

Antes do clássico disputado na tarde deste domingo no Itaquerão, torcedores de São Paulo e Corinthians entraram em confronto no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Valinhos (SP), bem longe do estádio corintiano. O encontro entre torcidas organizadas dos dois clubes ocorreu por volta das 12h30, no km 12 da via. Eram quatro ônibus, dois de cada torcida, que se cruzaram e iniciaram briga generalizada que envolveu mais de 150 pessoas.

Imagens do circuito da Rota das Bandeiras mostram os são-paulinos partindo para cima dos corintianos, já fora dos ônibus. Outros motoristas que trafegavam na rodovia começaram a dirigir na contramão e passar pelo canteiro central para fugir da confusão.

De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do Corredor Dom Pedro e Anel Viário, a pista no sentido Anhanguera chegou a ser bloqueada no km 8 e desvios foram feitos para auxiliar os motoristas comuns.

A Polícia Militar foi acionada, inclusive com a presença do helicóptero Águia. A briga generalizada terminou cerca de 10 minutos depois, quando a PM dispersou ambas as torcidas utilizando bombas de efeito moral. O trânsito no local foi normalizado por volta das 14 horas, segundo a concessionária.