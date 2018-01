São-paulinos enaltecem vitória, mas lamentam gols perdidos Apesar do São Paulo conseguir um importante resultado fora de casa, ao derrotar nesta quarta-feira o Alianza Lima por 1 a 0 e assumir a ponta do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, os jogadores da equipe paulista lamentaram a falta de pontaria durante o confronto com os peruanos. "Foi o incrível o número de gols que perdemos. Tivemos várias oportunidades de marcar mais gols, mas o importante é que conseguimos o resultado positivo, que nos coloca em primeiro lugar", disse o zagueiro André Dias à Rádio Globo. O atleta voltou a jogar após mais de um mês - ele ficou afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na perna direita. Para o defensor, o clube do Morumbi não pode pensar no desgaste físico para bater o São Caetano, no sábado, e garantir a vaga na final do Paulistão. "Sabemos que dificuldade vão existir. Mas não podemos reclamar do cansaço, pois só temos 48 horas para o jogo. Temos que conseguir um bom resultado para avançar, um empate basta", disse o defensor. O treinador Muricy Ramalho seguiu o discurso do zagueiro. "A nossa situação não é a das mais fáceis, mas não podemos reclamar agora. Sabíamos das dificuldades que teríamos nesta semana, mas acho que utilizamos a estratégia correta que era poupar alguns titulares. Vamos esperar a reapresentação, mas a idéia é entrar em campo com o que temos de melhor", comentou. Já o meia Souza, que foi um dos atletas mais acionados na partida, preferiu enaltecer a vitória são-paulina. "Duas bolas minha passaram muito perto, perdi várias chances de marcar. O importante é que o São Paulo está de parabéns por ter conseguido esse ótimo resultado", comentou. O camisa 10 também saiu em defesa do atacante Aloísio, que está sem marcar gols há quase três meses - o último foi diante do Rio Claro, no dia 28 de janeiro. "O Aloísio é uma grande atacante. O Romário também está há algum tempo tentando marca o gol mil, mas não consegue. Ele vai desencantar no momento certo." A delegação do São Paulo retorna para a capital paulista já na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília). O desembarque no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, está previsto para acontecer por volta das 8h30. Os jogadores serão liberados e só voltam a treinar na sexta-feira pela manhã.