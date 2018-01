São-paulinos evitam carros importados Os Audis, BMWs, Mercedes e Cherokees continuam na moda entre os jogadores de futebol, mas a violência da cidade está fazendo com que muitos atletas do São Paulo deixem de lado os carrões importados e optem por modelos nacionais e - como é moda entre os boleiros - equipados com película que escurece os vidros. Barrado pela polícia ao volante de um jipe importado há algumas semanas, o volante Alexandre agora está indo para o trabalho num modesto Fiat Palio cinza. Outro volante, Fabiano, genro de Wanderley Luxemburgo, e os meio-campistas Kaká e Júlio Baptista também aderiram ao Palio. O meia Souza, ainda mais radical, utiliza um Fusca. Os jogadores nem sempre admitem que a violência urbana esteja mudando seus hábitos. Muitos dizem que estão investindo em imóveis, mas o medo de assaltos e seqüestros relâmpago fez com que tomassem cuidados extras. Ex-dono de um Audi, Fabiano foi para o treino de quarta-feira no Morumbi num surrado Palio cinza. "Hoje em dia está todo mundo mais esperto", disse Fabiano. Depois de sofrer dois assaltos a mão armada nas ruas de São Paulo, o gaúcho Carlos Miguel não esconde: vendeu o Mitubishi Pajero e comprou uma picape Dakota que, em sua opinião, chama menos atenção. "O pessoal não está dando moleza nas ruas. Fui vítima de dois assaltos a mão armada e não quero mais saber de passar por essa experiência." O diretor de Futebol José Dias, empresário do ramo de construção civil e dono de um Vectra, confirma as palavras do jogador. "Além da questão da violência em São Paulo, os atletas de hoje estão muito mais conscientes e sabem aplicar melhor seu dinheiro", diz. "Eu mesmo, até algum tempo atrás, andava de Mercedes, um carro muito visado. Hoje prefiro os carros nacionais, que têm conforto semelhante e chamam menos a atenção nas ruas." Júlio Baptista disse que entre um carro importado e um apartamento, optou pela compra do imóvel, no Morumbi. E também está andando de Palio. "Estou acabando de pagar o apartamento, onde moro com minha mãe. Carro eu compro depois". Esse tipo de opção tem sido incentivado pelo técnico Oswaldo Alvarez, que mora no centro de treinamentos e evita circular de carro pela cidade. Ele deixa seu Astra na garagem e, sempre que pode, vai de carona aos restaurantes que freqüenta. "Uma das características desse grupo é ser formado por atletas conscientes", diz Alvarez. "Eu mesmo nunca tive carro importado. Chama a atenção demais, principalmente em São Paulo. Dá impressão que você tem muito dinheiro."