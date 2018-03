São-paulinos fazem fila atrás de ingressos Centenas de são-paulinos formaram nesta segunda-feira, nas bilheterias do Morumbi, uma imensa fila à procura de ingressos para a partida decisiva contra o Alianza Lima, quarta-feira, às 21h45, válida pela primeira fase da Copa Libertadores da América. Um empate dá a vaga ao tricolor do Morumbi. Derrota por dois gols de diferença acaba com o sonho do time de Cuca conquistar o tricampeonato da competição. Uma carga total de 66.986 bilhetes foram colocados à venda a partir de hoje e estima-se que cerca de 20 mil já tenham sido vendidos. Além do Estádio do Morumbi, que vende bilhetes de hoje à terça-feira das 11 às 17 horas, e na quarta-feira das 11 horas até o início da partida, o torcedor pode encontrar ingressos ainda nos seguintes pontos: Pacaembu (hoje e amanhã, das 11 às 17 horas), Central de Vendas (hoje e amanhã pelo telefone 2162-7250 das 9 às 17 horas) e na internet: www.ingressofacil.com.br. Vale lembrar que as cadeiras superiores proprietário (azul e vermelha) custam R$ 10, as cadeiras especiais (azul) R$ 40 e R$ 20, sócio torcedor R$ 5, arquibancadas (amarela) destinadas à Torcida da Paz R$ 4 (trocas, das 11 às 17 horas, nas bilheterias do Morumbi) e arquibancadas inferiores (amarela) R$ 10 e meia entrada R$ 5 (torcida do Alianza, vendas das 11 às 17 horas, nas bilheterias do Morumbi).