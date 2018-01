São-paulinos fazem filas por ingressos da Libertadores Confiante na conquista do tetracampeonato da Libertadores, a torcida são-paulina fez longas filas durante a madrugada deste domingo ao redor do Estádio do Morumbi para o início da venda de ingressos para a partida contra o Internacional, que acontecerá na próxima quarta-feira. Por causa do grande volume de torcedores, a diretoria do São Paulo foi obrigada a abrir as bilheterias mais cedo - uma hora antes do previsto. A entrada mais barata, para geral laranja e amarela, custa R$ 40,00 - estudantes com carteirinha terão direito a meia-entrada. A venda neste domingo irá até o final da tarde e só acontecerá no Morumbi - foram colocados 71.516 ingressos para a final. A partir da próxima segunda-feira, o torcedor são-paulino encontrará mais quatro postos de venda além do Morumbi: nos Estádios do Pacaembu, Canindé e Bruno José Daniel (em Santo André), além do Ginásio do Ibirapuera. A expectativa da diretoria é de que os ingressos para a final sejam esgotados rapidamente, já que nas duas últimas partidas do São Paulo no Morumbi, pela Libertadores, contou com a presença de mais de 60 mil torcedores. O São Paulo está em sua sexta final da competição sul-americana e busca o tetracampeonato - o clube é o atual campeão, já que no ano passado conquistou o título após derrotar o Atlético-PR, por 4 a 0. Já o Inter chega pela segunda vez na história a uma decisão - em 1980, a equipe de Porto Alegre foi derrotada na final pelo Nacional, do Uruguai. A primeira partida da decisão acontecerá nesta quarta-feira, no Morumbi, às 21h45. O jogo da volta será realizado no Estádio do Beira-Rio, no dia 16.