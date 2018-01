São-paulinos inovam nas comemorações Números anabolizados, pescaria, as águas do Rio Amazonas e até Bruce Lee marcaram as comemorações dos três gols da vitória do São Paulo contra o Vasco neste domingo. "São 30 anos e 30 gols, estão muito feliz", dizia após o jogo, o goleiro Rogério Ceni. Não são 30. São 27. Ele conta três gols que marcou em decisões por penais e ficou irritado ao ser cobrado pela inexatidão dos números. "Escreva quantos você quiser", disse. Rogério reafirmou neste domingo que gostaria de ter um cargo diretivo no São Paulo quando terminasse a carreira. "Não descarto nada na minha vida. O Neto está no Guarani, o Ronaldão na Ponte e o Leonardo no Milan. Também posso sonhar com a presidência". Luís Fabiano, ao fazer o primeiro gol, fez movimentos de alguém remando. "Meu cunhado estava no campo e eu estava avisando ele que vamos pescar amanhã (21) em Atibaia. Ele fez neste domingo o 20ª gol no ano, em 19 jogos. Desde que chegou ao São Paulo, foram 71 gols em 93 jogos. Apesar disso, perdeu um gol de pênalti. O segundo consecutivo. "Mudei de canto, enganei o goleiro, mas bateu na trave. Fiquei nervoso, mas depois as coisas melhoraram para nós", diz. Luís Fabiano esteve presente em todas as jogadas de gol do clube. Fez o primeiro. No segundo, chutou forte e o goleiro Fábio rebateu, para o gol de Souza. E sofreu ainda a falta que Rogério Ceni transformou no terceiro gol do São Paulo. "Senti ter perdido o pênalti, mas pelo menos não levei cartão amarelo. Saí limpinho do jogo". Bruce Lee esteve presente na comemoração de Souza. "Quando o goleiro rebateu, eu saí na corrida para completar. Senti que dava, mas estava difícil de cabeça. Então, lembrei dos filmes de Bruce Lee e dei um salto. Usei da minha agilidade e consegui fazer o meu primeiro gol no São Paulo. Foi uma homenagem a Kevin, de quatro meses. "É o meu filho. De manhã, liguei para a Daniele, minha mulher, e falei que faria um gol para homenagear o meu filho. Consegui. Foi uma emoção quase tão grande como no dia em que o menino nasceu". Souza e Adriano são motivos de comemoração para Oswaldo. Ele indicou os dois jogadores e está satisfeito com o rendimento de ambos. Sente que tem um elenco mais compacto. "O Adriano veio nos dar um alento a mais ali na defesa, aumentando nosso poder de marcação. É algo que eu sempre quis aqui no São Paulo, tenho inclusive pessoas especializadas nesse fundamento em minha Comissão Técnica", disse, referindo-se ao irmão Waldemar. Ele comemorou ainda o fato de o próximo jogo ser apenas no domingo (a televisão tenta antecipá-lo para sábado) em Belém, contra o Paysandu. "Vamos poder treinar bastante e conseguir melhorar ainda mais o nosso time". Fabiano, com o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo. "Se o Jorginho Paulista estiver com confiança, vou escalá-lo. Caso contrário, vai entrar o Régis. A torcida dividiu-se neste domingo em relação à Oswaldo. Os "organizados", que ganham ingressos grátis, vaiaram muito. Os "normais", que pagam para ver o jogo, aplaudiram o time e o treinador. "Eu já havia sentido antes essa divisão. Acho que não vai acabar nunca, porque as águas do Rio Amazonas não se misturam com as do Rio Negro".