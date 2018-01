São-paulinos invadem CT para protestar A torcida do São Paulo perdeu a paciência com a irregularidade do time. Enquanto o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, apenas ameaça com uma ?mudança drástica?, os torcedores resolveram agir. Na manhã deste sábado, cerca de 80 integrantes da organizada Independente foram ao centro de treinamento são-paulino para protestar, principalmente contra os dirigentes e o meia Ricardinho. Proibidos de entrar, os torcedores invadiram o CT, apesar de a polícia e de os seguranças do São Paulo terem tentado impedir - eles chegaram a arrombar o portão de entrada. Lá dentro, enquanto o time treinava para o jogo deste domingo, contra o São Caetano, os membros da torcida xingavam alguns atletas do elenco, além do presidente do clube e do diretor de futebol Juvenal Juvêncio. A diretoria do São Paulo pediu reforço policial, mas não houve maiores problemas. Para evitar aborrecimento, o time treinou no campo mais distante da arquibancada do CT e os jogadores ficaram longe dos protestos. Com isso, os torcedores desistiram logo e foram embora.