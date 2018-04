São-paulinos já adquiriram metade dos ingressos disponíveis para a decisão

SÃO PAULO - Até a noite desta segunda-feira, 33 mil ingressos ja haviam sido vendidos para o jogo decisivo entre São Paulo e Atlético Mineiro, na quarta-feira, pela Libertadores. O total comercializado na internet e nos postos de venda já soma mais da metade da carga total de pouco mais de 62 mil bilhetes. O clube informa que não há mais bilhetes de arquibancadas amarelas e laranjas. Nos demais setores, a comercialização segue normalmente em diversos pontos espalhados pela capital paulista e no próprio Morumbi.

Os números mostram que a torcida são-paulina acredita que o time possa vencer o Atlético Mineiro e contar com uma derrota do The Strongest para o Arsenal, na Argentina, para se classificar para a próxima fase. "Grande parte da força do time dentro de casa vem da torcida. Essa é a hora em que precisamos de apoio", disse o atacante Osvaldo.

Em 2012, a torcida são-paulina bateu o recorde de público em torneios sul-americanos na final da Copa Sul-Americana, com mais de 67 mil torcedores. Esse entusiasmo dos torcedores está baseado em uma longa invencibilidade. Em torneios sul-americanos, o São Paulo não é derrotado como mandante há 16 partidas. A última queda foi em 2009, pelas quartas de final da Libertadores, para o Cruzeiro. “Nós vamos apoiar o time enquanto eles mostrarem garra e se doarem dentro de campo”, diz André Nascimento, gerente de relações públicas da principal torcida organizada.

Além da vitória simples, os são-paulinos também se classificam com uma vitória por dois gols de diferença e empate do The Strongest na Argentina. Nesse caso, o São Paulo teria um saldo melhor que os bolivianos. Uma terceira combinação também pode levar para a definição da vaga para o sorteio. Para isso, o São Paulo precisaria vencer por 2 a 1 e o jogo na Argentina terminar empatado por 1 a 1. Nessa hipótese, São Paulo e The Strongest ficariam empatados em tudo: pontos, saldo de gols, maior número de gols a favor e maior número de gols fora de casa.