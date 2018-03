São-paulinos já chamam Kaká de Barbie A Traffic, empresa brasileira de marketing esportivo que gerencia comercialmente a imagem de Kaká, garante que a aposta no garoto talentoso do São Paulo, bonito e bem educado, não sofre nenhum abalo em função da fase do jogador, vaiado pela própria torcida. Parte dela, por sinal, está empenhada em depreciar a imagem do ?ex?-ídolo. A Independente colocou em sua página na internet uma montagem fotográfica na qual Kaká aparece com busto de mulher. E é chamado de ?Barbie?, numa referência à famosa boneca. Leia mais no Jornal da Tarde