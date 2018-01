São-paulinos lamentam chances perdidas O estádio vazio ajudava a acústica das vaias dos cinco mil torcedores. Inconformados também estavam os jogadores do São Paulo com empate diante do Bahia. Por preciosismo o time perdeu a chance de vencer neste domingo no Morumbi. "Se continuarmos a jogar assim, não seremos campeões nunca", desabafava, irritado, Reinaldo. "No primeiro tempo perdemos quatro gols. Achamos que seria fácil e tropeçamos no segundo. Pagamos caro pelos gols desperdiçados", confirmava Luís Fabiano." "Eu havia avisado no intervalo: ´No Brasileiro nunca mais iremos ter tanta facilidade quanto no primeiro tempo com o Bahia. Nós nos complicamos e merecemos esse empate. A culpa foi nossa. Enquanto jogadores não souber que gol de bico vale a mesma coisa do que gol de placa, vamos continuar desperdiçando vitórias como essa", criticava Roger. Para piorar as coisas, o atacante Luís Fabiano acertou uma cotovelada sem bola no zagueiro Valdomiro do Bahia e pode ser punido pelo STJD da CBF. "Ele é o melhor atacante do Brasil mas é temperamental. Meu rosto está sangrando por causa do seu descontrole." Luís Fabiano retrucava. "Esse Valdomiro é muito agressivo e ameaça todo mundo. Mas eu não dei cotovelada, não", tentava desmentir. "O Carlos Alberto não poderia ter sido expulso. Isso abriu espaço para o Bahia nos atacar até conseguir o empate que eles tanto queriam", analisava Gustavo Nery. Carlos Alberto deverá ser multado pela segunda expulsão no Brasileiro. Suspenso, não enfrentará o Corinthians no próximo domingo. Assim como Rogério Ceni que ainda cumpre suspensão e ainda Luís Fabiano e Ricardinho convocados pela Seleção Brasileira. Há alguma chance de Kaká retornar, recuperado de sua torção no tornozelo direito. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa confirmava que procurará novo treinador. Toninho Cerezo e Muricy Ramalho serão consultados. "Estamos muitos satisfeitos com o trabalho do Rojas. Mas ele não quer ficar como treinador. Vamos buscar alguém ainda esta semana." O presidente fazia questão de negar a informação que estivesse tentando contratar o preparador físico Moraci Sant´anna. "É uma grande mentira. O Moraci não nos interessa. Ele não trabalhará no São Paulo", jurava, nervoso.