São-paulinos na luta contra o câncer Os meio-campistas do São Paulo, Júlio Baptista e Maldonado, visitaram duas instituições de tratamento do câncer na cidade de Natal, onde o time disputa a Copa dos Campeões. A primeira visita foi a Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer, onde os jogadores distribuíram souvenirs da equipe tricolor e deixaram uma camisa autografada para ser leiloada. O objetivo é ajudar a Liga a obter recursos para a manutenção do atendimento a pacientes de todo o Estado. Os jogadores se sensibilizaram com os problemas de pacientes como Leilson de Oliveira Silva, de 7 anos, e Ediana Kelly Alves de Andrade, de 18. A garota pediu ajuda ao clube paulistano para conseguir uma prótese de membro inferior, para auxiliar sua locomoção. Marco Aurélio Cunha, superintendente do São Paulo, prometeu busca ajuda para a jovem. Depois de conhecer o trabalho da Casa de Apoio a Criança com Câncer, que o deixou bastante impressionado, Júlio Baptista disse que todos os jogadores devem comparecer a locais como esse. "Fiquei muito sensibilizado. Me senti muito bem ao ver o sorriso das crianças. Esta é a melhor recompensa que alguém pode receber", afirmou. O pentacampeão Kaká explicou que não participou das visitas porque teve de realizar trabalho de recondicionamento físico. Pela manhã o São Paulo concedeu folga aos jogadores.