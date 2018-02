São-paulinos pedem para Bruno César não ser culpado Os jogadores do São Paulo pediram nesta quinta-feira para que Bruno César, que perdeu o pênalti na decisão contra o Cruzeiro, não seja culpado pela perda do título da Copa São Paulo de Juniores. Para o elenco, a responsabilidade pelo resultado deve ser dividida igualmente entre o grupo. "Tenho certeza de que o Bruno não ficará abalado com o que aconteceu", contou o meia Serginho. "Nós vamos conversar com ele para apoiá-lo. Formamos um grupo que lutou muito nessa decisão. Infelizmente, ficamos com o vice. São coisas do futebol." Ao final da partida, a torcida do São Paulo aplaudiu os jogadores, reconhecendo o empenho. "Essa atitude dos torcedores é muito gratificante. Terminamos invictos no campeonato (sete vitórias e um empate). Talvez tenha faltado um pouco de pontaria. Tivemos muitas chances", contou Serginho. Léo Gonçalves, que entrou no final do jogo para as cobranças, também enalteceu o empenho dos jogadores. "Todos estão de parabéns. O Cruzeiro é uma grande equipe e também fez por merecer."