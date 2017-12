São-paulinos podem ser suspensos A troca de agressões entre Gabriel e Carlos Alberto, ambos do São Paulo, no jogo com o Fluminense, na noite de quarta-feira, pode custar caro aos jogadores. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, disse que o tribunal vai requisitar a fita com o teipe da partida para analisar o incidente e, se for o caso, oferecer denúncia contra os dois. No segundo tempo do jogo, Carlos Alberto deu uma peitada em Gabriel, que revidou com uma cotovelada. O meia então desferiu um soco no rosto do lateral. Sorte deles que o árbitro Cléver Assunção Gonçalves não viu o lance. Eles podem ser denunciados com base no Artigo 310 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF) - "praticar vias de fato contra companheiro de equipe" - e serem suspensos de dois a quatro jogos. Quanto a uma nova punição aos atletas Rodrigo e André Dias, do Paysandu, expulsos do jogo com o Vasco, ontem (5), por terem brigado em campo, Zveiter deixou claro que ambos já sofreram punição servera, com a decisão da arbitragem. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube paraense dispensou o lateral Rodrigo e resolveu perdoar André Dias.