São-paulinos poupam seleção brasileira O técnico Nelsinho Baptista e o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, acham que a seleção apresentou uma evolução na estréia de Luiz Felipe Scolari no comando da equipe. Os dois apostam nas classificação do time para a Copa do Mundo. "Em circunstâncias normais, a derrota por 1 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, não seria totalmente ruim. O problema é que o resultado complica a situação da seleção nas eliminatórias", diz Nelsinho. "Mas vimos um equipe mais briguenta, participando mais da partida, por isso, acredito na classificação." Rogério Ceni também notou evolução na equipe, e acha que o Brasil vai conseguir a vaga. O goleiro diz que não faltou liderança em campo. "Não se pode afirmar isso com tantos jogadores experientes", afirma Rogério, que considerou bom para o Brasil o adiamento da Copa América. "Pelo menos agora teremos mais tempo para se preparar visando só as eliminatórias. Copa dos Campeões - O mau tempo nesta segunda-feira na capital das Alagoas atrapalhou a preparação da equipe do São Paulo para a segunda partida das semifinais da Copa dos Campeões, quarta-feira, contra o Coritiba. O técnico Nelsinho Baptista pretendia fazer um treino tático com os titulares e um jogo-treino entre os reservas e o Corinthians Alagoano. Mas para evitar o risco de contusões, por causa das chuvas, o técnico preferiu levar todos os atletas para uma academia de ginástica.