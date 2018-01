São-paulinos preparam festa na Capital A torcida do São Paulo promete muita festa e barulho no jogo desta quarta-feira contra o Al Ittihad. Mesmo longe do time. A torcida Independente e a Dragões da Real estão com alguns representantes em Tóquio, mas o agito mesmo será na capital paulista. ?Estamos esperando cerca de 2 mil pessoas?, imagina Leandro Amendoa, diretor de bateria da Independente. A concentração da torcida será na quadra da Escola de Samba Unidos de São Lucas e os diretores da Independente esperam uma movimentação de torcedores desde o começo da madrugada. Segundo Leandro, cerca de 150 sócios da Independente já estão no Japão para acompanhar o time em busca do tri mundial. E os torcedores que comparecerem à quadra, vão assistir ao jogo em um telão. ?Ainda teremos show com a bateria da Independente e bandas de pagode e reggae?, confirmou Leandro. Na Dragões da Real, a programação não será muito diferente. ?Cerca de 50 pessoas da nossa torcida já foram para Tóquio e amanhã (quarta) estamos esperando 500 torcedores na nossa quadra?, informou Fernando Vinícius Gonçalves, relações públicas da Dragões. Apesar de a expectativa ser grande para hoje, a ansiedade é maior para a final, caso o São Paulo passe pelo Al Ittihad. ?O bom mesmo será domingo?, disse Gonçalves.