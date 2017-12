São-paulinos provocam os corintianos O que não faltou foi provocação ao Corinthians na apresentação, nesta sexta-feira, no salão nobre do Morumbi, do troféu que será disputado a partir do dia 11 de dezembro, no Japão, pelos clubes campeões dos seis continentes no 2º Mundial da Fifa. Os são-paulinos aproveitaram o dia para ironizar o rival. O primeiro a ?estocar? o rival foi o goleiro Rogério Ceni. ?Vou para o Japão me lembrando de uma faixa que sempre leio no Morumbi. Ela diz que para conquistar o mundo é preciso atravessá-lo?, disse o goleiro, em clara referência ao título mundial interclubes conquistado pelo Corinthians em 2000, no Rio. As provocações aumentaram quando Nabi Abi Chedid, vice-presidente da CBF e representante da Fifa, se contradisse na hora de analisar o título corintiano em 2000. ?Aquele foi um campeonato oficial, organizado pela Fifa, mas era um ensaio. Agora, depois de cinco anos, temos a fórmula perfeita, apenas com os seis campeões continentais e sem times convidados?, afirmou o dirigente, sob aplausos. Rogério Ceni voltou a falar, agora de forma ainda mais irônica. ?Bem, aquele foi um ensaio, como diz o Nabi. Nós vamos ao Japão para disputar a fórmula verdadeira?, avisou o goleiro. Nabi falava a todo momento em ?primeiro campeonato mundial oficial da Fifa?, mas os dirigentes do São Paulo falavam em ?primeiro campeonato sob um novo formato, garantindo que seu time iria buscar o terceiro título mundial?. Tamanha discussão levou John Schumacher, representante da Fifa, a pedir a palavra. Deixou claro que o título do Corinthians é oficial e que esse é o primeiro campeonato sob novo formato. ?No site da Fifa está dito que o Corinthians foi campeão mundial de clubes em 2000. E não discutimos os méritos dos dois campeonatos?, explicou o dirigente. O São Paulo apresentou ainda os uniformes que serão utilizados no Mundial de Clubes. A camiseta de treino terá o nome dos jogadores escritos em japonês. Mas na oficial, de jogo, a grafia nipônica foi vetada.