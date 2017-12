São-paulinos provocam tumultos Torcedores do São Paulo - provavelmente da Torcida Independente, pelo sinal característico cruzando as duas mãos - protagonizaram cenas de vandalismo, antes do clássico, em Presidente Prudente, neste domingo. Armados de pedras e pedaços de paus, investiram contra todo e qualquer cidadão que vestisse uma camisa do Corinthians. Não respeitaram nem mesmo torcedores da região, acostumados a conviver pacificamente com os adversários. A confusão só não virou uma tragédia porque a Polícia Militar, apoiada pela cavalaria, interveio a tempo. Mesmo assim, teve de disparar três bombas de efeito moral. Por sorte, naquele momento a Gaviões estava bem longe dali, fazendo o seu protesto contra a Hicks. O tema era o dia da Mentira - uma referência ao estádio prometido que ainda não saiu do papel.