São-paulinos reclamam da arbitragem ?Ele estava com medo que o jogo terminasse. Não sei o que é isso. Por que não deixou que a gente cobrasse a falta?? Foi assim, reclamando muito, que Rogério Ceni deixou o campo depois de discutir com o árbitro e cumprimentar Leão. O goleiro fazia questão de dizer que não considerou ruim a arbitragem do clássico deste sábado. ?Só reclamo deste lance e do pouco acréscimo que ele deu. O Marcos fez muita cera no jogo.? A reclamação de Rogério Ceni era encampada por Alê. ?Nós saímos na frente e demos uma relaxada que não pode acontecer. O pessoal tem de entender que é um clássico e que precisa lutar sempre.? Ele reclamou também do árbitro. ?O Marcos amarrou muito o jogo e ele nem se importou. E quando a gente tinha uma chance a mais, ele não permite a cobrança da falta. Não deu para entender?, disse o volante, que andou se estranhando com vários jogadores do Palmeiras. Richarlyson fez ontem seu primeiro gol pelo São Paulo, depois de participar em 14 partidas. ?Nunca fiquei tanto tempo sem fazer um gol. Este ano, no primeiro semestre, fiz 13 gols pelo Santo André?, disse durante a semana. Ele marcou aproveitando-se do passe de cabeça de Christian, aos 20 minutos do primeiro tempo. Recebeu impedido, e teve calma para marcar, com o pé esquerdo. Foi um gol muito comemorado, principalmente por haver sido contra o Palmeiras, time com quem ele tinha um pré-contrato assinado e que abandonou pelo São Paulo. ?Eles ficaram com raiva de mim, mas hoje o gol saiu. Não conseguiram amarrar as minhas pernas.? Rogério Ceni será um dos desfalques do São Paulo no jogo de quarta-feira, contra o Goiás, em Goiânia. Uma substituição planejada anteriormente. Ele inicia, a partir de amanhã, juntamente com os outros titulares o trabalho para Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. Ceni será substituído por Flávio Kretzer, de 1,96m e que atuou uma vez na temporada, na derrota contra o Santos por 2 a 1 no primeiro turno. Para este jogo, Paulo Autuori terá mais duas opções para montar o time, ainda sem contar com os reservas. O atacante Roger e o zagueiro Edcarlos, que cumpriram suspensão automática. A volta de Edcarlos permite a Autuori escalar o time com três zagueiros, que é o esquema que tem usado com mais constância.