São-paulinos reclamam da arbitragem do clássico SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo não esconderam a insatisfação com a arbitragem do clássico diante do Palmeiras. Para eles, o juiz Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza foi fundamental para o empate por 1 a 1. Ele expulsou o zagueiro Alex Silva e, segundo os são-paulinos, não usou o mesmo critério para as duas equipes.