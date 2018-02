São-paulinos reconhecem a derrota Os jogadores são-paulinos reconheceram, mais uma vez, que a atuação do time não foi convincente na derrota deste domingo para o Paysandu por 1 a 0, em Belém do Pará. De acordo com os atletas, a equipe cometeu uma série de erros e, por isso, acabou perdendo, mesmo contra um adversário de nível não tão elevado - os paraenses ocupavam a lanterna do Campeonato Brasileiro. "Pecamos em alguns aspectos e, agora, precisamos trabalhar para corrigirmos nossos erros, porque, no fim de semana, teremos outro jogo importante, contra o Palmeiras", comentou o atacante Grafite, que reconheceu que o grupo sentiu bastante a eliminação da Taça Libertadores e ainda não conseguiu se recuperar. "Sabíamos que, depois da derrota para o Once Caldas, enfrentaríamos dificuldades contra o Paysandu." Diego Tardelli, expulso no segundo tempo por ter ofendido um dos auxiliares do juiz Wagner Tardelli Azevedo, comentou que o São Paulo poderia ter conquistado um resultado melhor, se tivesse aproveitado um pouco melhor os contra-ataques. "Falhamos no último toque e na movimentação na frente para acertar os contra-ataques." O paraense Vélber, que foi aplaudido pela torcida local, disse, pelo menos, que viu a equipe mostrar força de vontade. "Mas não deu". E Alexandre acha que o São Paulo cometeu falhas na marcação, proporcionando, assim, chances de gol para o rival. Abatido, o técnico Cuca admitiu que a equipe não jogou bem. Ele deverá fazer várias mudanças para a próxima partida. O elenco ganha folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na terça, quando inicia a preparação para o clássico de domingo, contra o Palmeiras. No Morumbi, muita gente aposta que será a última partida de Luís Fabiano com a camisa tricolor. Depois, o atacante se apresentará à seleção brasileira e poderá não voltar mais a jogar pela equipe paulista. Alguns clubes disputam o artilheiro. O Barcelona e o Bétis, da Espanha, e o Porto, de Portugal, são os favoritos a levá-lo. O São Paulo deve liberá-lo por um pouco menos do que os US$ 20 milhões da multa rescisória do contrato. A diretoria está otimista em fechar, ainda nesta semana, a contratação do volante Tcheco, que atua no futebol árabe. A negociação com o lateral-esquerdo Júnior, do Parma, porém, regrediu. O jogador pediu salário bem acima do que os são-paulinos imaginavam e, se não reduzir os valores, será descartado. Com isso, quem também passa a ficar na mira do clube é Silvinho, ex-Corinthians e atualmente na Espanha. Fábio Simplício, que neste domingo ficou no banco, tem sua saída do clube definida. Seu contrato termina em agosto e não será renovado. Por outro lado, Alexandre, que é contestado por muitos, negocia um novo vínculo. A comissão técnica acha que ele pode ser útil para compor o elenco.