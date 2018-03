São-paulinos relaxam em Jenipabu Depois de duas partidas pelo Grupo C da Copa dos Campeões - um empate e uma derrota - 28 membros da delegação do São Paulo, entre eles o meia atacante Kaká, curtiram o primeiro dia de folga após o início da competição com um passeio de buggies nas dunas da famosa Jenipabu, praia localizada a 20 quilômetros de Natal. O goleiro Rogério Ceni, o seu reserva imediato Roger e o meia Adriano ficaram descansando no hotel Ocean Palace, na Via Costeira, zona sul de Natal. Rogério elogiou o hotel e disse que Natal é a cidade mais bonita do Nordeste. Com uma semana de treinamento pela frente, Rogério acha que o tricolor tem tudo para melhorar o futebol apresentado. Rogério e Kaká recebem a medalha do Mérito Esportivo do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, às 13h. O governador Fernando Freire entregará a comenda no palácio do governo. Atletas como Oscar Schmidt, Virna Dias e Magnólia Figueiredo já receberam esta comenda que será entregue aos dois pentacampeões. O São Paulo tem mobilizado uma grande operação de logística para manter uma delegação de 39 integrantes em Natal, entre eles 22 jogadores. Lanterna na competição, a equipe do Morumbi está em situação difícil na chave de Natal. Tem apenas 1 ponto ganho. O técnico Oswaldo de Oliveira mantém o planejamento de treinos. Nesta terça-feira o elenco tricolor treina em dois horários, às 9h e às 15h, no campo do ABC, próximo à praia de Ponta Negra. Oswaldo afirma que o primeiro objetivo do São Paulo é vencer o jogo contra o Grêmio, no sábado, e depois pensar naquilo que pode ocorrer na partida do domingo, entre Cruzeiro e Vitória.