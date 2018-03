São-paulinos são presos em Rio Preto Integrantes da torcida Independente foram detidos nesta quarta-feira pela polícia de São José do Rio Preto (SP) quando esperavam as vans que iriam transportá-los à capital para assistir o jogo entre São Paulo e Palmeiras, pela Copa Libertadores. A polícia diz que entre os 20 torcedores estão criminosos procurados e que chegou até eles após depoimentos de vítimas que disseram terem sido assaltadas por ladrões vestidos com camisas da torcida. Um dos torcedores, menor de idade, foi preso com um celular roubado durante um assalto na terça-feira. Outro torcedor foi pego com uma faca e outros tinham passagens pela polícia, muitos deles por furtos e roubos. Diversas testemunhas passaram a quarta-feira fazendo reconhecimento, que não tinha terminado até as 18h20 desta quarta-feira. "Muitos deles são conhecidos da polícia. Um vai ser recolhido e encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude e pelo menos um, maior de idade, vai ficar preso", afirmou o delegado Osmar Ribeiro Santos, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).