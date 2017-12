São-paulinos são presos por tentativa de invasão do portão do Bahia

Onze torcedores do São Paulo foram presos na noite deste domingo por tentativa de invasão da área destinada à torcida do Bahia no Morumbi – as duas equipes empataram por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Nove adultos e dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) na região central de São Paulo.

De acordo com os policias, os torcedores tentaram furar bloqueio próximo ao portão destinado à torcida do Bahia. Com os torcedores do São Paulo foram encontrados rojões e entre outros materiais que poderiam ser usados em eventuais confrontos.

A audiência de custódia será realizada nesta segunda-feira, quando o juiz vai determinar eventuais punições. Eles responderão por formação de quadrilha.

Mais de 60 mil pessoas acompanharam ao jogo no Morumbi. Com o empate por 1 a 1, as duas partidas garantiram vagas na Copa Sul-Americana.