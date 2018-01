São-paulinos se irritam com corintianos Os são-paulinos ficaram irritados com a provocação dos corintianos, que puseram, no site oficial do clube, que o clássico de domingo será realizado no ?Morumbi, conhecido popularmente como salão para festas corintianas". O presidente Marcelo Portugal Gouvêa não gostou nada da brincadeira e pediu uma cópia da impressão da página do site. ?O São Paulo é bi Mundial e bi da Libertadores, só tenho a dizer isso", cutucou o atacante Reinaldo. Os jogadores não quiseram entrar em polêmica. Foram aconselhados por Roberto Rojas a evitar o bate-boca via imprensa. Sabem, porém, que não adianta ficar rebatendo as gozações do rival. Afinal, o São Paulo perdeu a final do Rio-São Paulo para o Corinthians no ano passado e foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo mesmo adversário. Em 2003, também no Morumbi, o Corinthians foi campeão paulista com vitória sobre o São Paulo. ?Vamos tentar reverter essa situação no campo", afirmou o volante Fábio Simplício. A comissão técnica trabalha para definir a equipe para o clássico. Luís Fabiano e Ricardinho, que estão com a seleção brasileira, e Rogério Ceni e Carlos Alberto, suspensos, não jogarão. É provável que Rico entre no ataque e Aílton e Júlio Baptista no meio-de-campo. Roger será o goleiro. Nesta terça-feira, o volante Carlos Alberto voltou a dizer que cometeu um erro no domingo, quando foi expulso por causa de uma falta violenta no jogo contra o Bahia. O São Paulo vencia por 2 a 1 e, com um atleta a menos em campo, acabou cedendo o empate. Foi o segundo cartão vermelho que recebeu em poucas semanas. Curiosamente, não havia sido expulso nenhuma vez durante os dois anos em que defendeu o Botafogo-RJ. Nesta quarta-feira, a equipe treina novamente em dois períodos, sob o comando de Roberto Rojas, que pode ser efetivado no cargo de treinador, caso não haja um acerto com Toninho Cerezo.