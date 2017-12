São-paulinos se revoltam com o árbitro Engana-se quem acredita que o placar de 3 a 1 sobre o Juventude foi reflexo de um jogo tranqüilo. A revolta tricolor era contra o árbitro carioca Luiz Antônio Silva Santos. Na saída do primeiro tempo, Lugano, que havia prometido forçar o terceiro cartão amarelo ? já que ficará fora dos próximos jogos por ter sido convocado pela seleção uruguaia ?, ironizou o árbitro: ?Viu como é fácil? Fiz só uma falta e já levei o cartão. Aqui no Brasil é brincadeira. Você faz uma falta só e o cartão é quase automático?. No segundo tempo, com o jogo já decidido, o técnico Paulo Autuori foi expulso ao reclamar de falta em Lugano no lance do gol gaúcho. Saiu de campo pisando duro, em silêncio. Depois, se explicou: ?Achei falta e disse: ?São sempre as mesmas coisas?. Ou melhor, eu disse: ?São sempre as mesmas m...? E o bandeira achou que era ofensa e chamou o juiz. Ele teve o privilégio de me expulsar pela segunda vez?. O goleiro Rogério Ceni já tinha tripudiado: ?Não sei o que aconteceu com o Autuori, mas esse aí (o juiz) dá até dor de estômago. Para marcar um impedimento é sempre um sofrimento. Como gostam de aparecer! Dá uma placa para ele. Vai ver que assim ele consegue aparecer na televisão?. Antes de ficar na bronca com o juiz, Autuori levou um susto. Aos 37 minutos, Cicinho desabou no gramado depois de uma dividida e levou a mão ao joelho esquerdo. Foram minutos de expectativa, que só chegaram ao fim quando o lateral se levantou e retornou ao jogo. ?Ele reclamou de dor no tendão patelar antes do jogo e recebeu uma pancada. Parece que não foi nada demais, mas vamos acompanhar?, disse o médico José Sanches. A dor no joelho não é recente. ?Venho com isso desde o jogo com o Flamengo. É uma dorzinha que, antes de aquecer, incomoda bastante. Mas foi só a pancada mesmo?, revelou o atleta. Com os 3 a 1 sobre o Juventude, dificilmente Cicinho voltará a jogar antes do Mundial de Clubes, no Japão, em dezembro. A partir de terça-feira, Autuori coloca em prática o planejamento específico para o torneio ? com os titulares poupados da reta final do Brasileirão.