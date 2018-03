São-paulinos sentem falta de um técnico A indefinição da diretoria do São Paulo em relação ao nome do técnico que irá assumir o clube, após a dispensa de Oswaldo Oliveira, já provoca reações entre os atletas. Após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Reinaldo ressaltou que o time vem fazendo boas partidas sob o comando de Rojas e cobrou agilidade dos dirigentes. "Já que o Rojas não vai permanecer, a diretoria disse isso, é bom chegar logo um treinador, até porque nós estamos numa fase final de Copa do Brasil e então é importante saber como é o estilo de jogo do treinador e como ele vai querer que o nosso time jogue", afirmou o atacante. O meia Ricardinho, apesar de admitir que pendência o preocupa, preferiu ser mais político. "A gente se preocupa, mas não é nossa função". Ele salientou que a interinidade não tira do chileno o poder de comando da equipe e sua responsabilidade pelo que acontece em campo. O próprio treinador, contudo, demonstrou ansiedade com a situação. "São eles (dirigentes) que mandam, são eles que decidem e eu continuo esperando. Eles pediram para mim um tempo, uns dias aí, e eu espero que eles resolvam o problema", disse Rojas. Apesar de considerar "bom" o empate fora de casa, ele observou que futebol praticado pela equipe ainda precisa evoluir. "O técnico que vier terá que melhorar muito, vai ter de trabalhar mais esse time." Pelo que o time demonstrou em campo, principalmente nos 45 minutos iniciais, o goleiro Rogério Ceni acredita que o Tricolor merecia melhor sorte. "Os três pontos eram merecidos. Faltou tranqüilidade para levarmos esses pontos para casa." Já o meia Kaká considerou satisfatório o resultado. "Empate fora de casa não é excelente, mas é bom". Opinião compartilhada pelo lateral Leonardo Moura. "Contra o Atlético, o jogo é sempre muito corrido e eu acho que valeu esse ponto fora de casa." Sorte - Os atleticanos, por sua vez, lamentaram o empate, já que uma vitória seria importante para afastar a crise que ronda o clube após o declínio na competição e a goleada por 4 a 0 sofrida para o Sport, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico Celso Roth, cujo emprego ficou ameaçado após a derrota no Recife, classificou o resultado como "razoável" e reclamou da falta de "tranqüilidade" do time nas finalizações. O atacante Fábio Júnior, que desperdiçou uma ótima oportunidade aos 11 minutos do segundo tempo, deixou o vestiário resignado com as vaias dos torcedores, manifestação que ele considerou "justa?. Seu companheiro de frente, Guilherme, porém, reclamou da "sorte" dos paulistas. "Eu, sinceramente, acho que o São Paulo deu uma sorte danada nos dois gols."