São-paulinos suspeitam de armação Os jogadores do São Paulo ainda não digeriram a eliminação do time na Copa dos Campeões e, nesta segunda, no retorno à capital paulista, muitos disseram suspeitar de uma possível armação na partida entre Cruzeiro e Vitória, realizada no domingo, em Natal. ?Foi muito estranho o jogo. O gol da vitória do Cruzeiro era uma bola defensável?, esbravejou o lateral-direito Gabriel. ?Antes do jogo, não esperava que acontecesse algo de errado, mas infelizmente aconteceu.? O resultado de 1 a 0 para os mineiros classificou Vitória e Cruzeiro no Grupo C e tirou o São Paulo da competição. Curiosamente, esse era o único placar que desclassificaria os paulistas. Empate, triunfo dos baianos ou vitória do Cruzeiro por 2 a 0 manteriam a equipe do técnico Oswaldo de Oliveira no torneio. O treinador assistiu ao jogo e ficou muito irritado. Alguns preferiram evitar polêmica, como o meia Kaká, mas também deixaram claro um certo ar de desconfiança. ?Não vou julgar se o goleiro (Jean) falhou ou não no gol ou se houve uma combinação de resultado. Se houve algo de errado, um dia vai aparecer, mesmo que seja daqui a 10 anos?, declarou o jogador.