São-paulinos tentam invadir setor de rivais e brigam com a polícia

Após a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, torcedores do São Paulo tentaram invadir o setor destinado aos corintianos na arquibancada do Morumbi. Houve confronto com policiais militares que faziam o isolamento entre as duas torcidas e cadeiras foram destruídas e arremessadas em direção aos corintianos.

Após cerca de cinco minutos de confronto, os são-paulinos foram dispersados. A briga pode render punição e perda de mando de campo ao São Paulo no Estadual.

Nem mesmo a promoção feita pelo São Paulo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na qual as integrantes do programa de sócio-torcedor não pagavam ingresso e acompanhantes ainda tinham desconto de 50%, garantiu um bom público neste domingo no Morumbi. Apenas 18.720 torcedores foram ao estádio acompanhar o clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, bem abaixo dos 30 mil esperados pela diretoria do Tricolor.

"Como também estamos na Libertadores, o torcedor está escolhendo em qual jogo vai gastar", justificou o técnico Muricy Ramalho. Na Libertadores, contra o Danubio, o público foi de 16.689 torcedores.

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, culpou a crise econômica do País. "O público é reflexo direto da situação do Brasil. Está pesado para o bolso do torcedor vir ao estádio", disse.

Para evitar a repetição de problemas dos últimos clássicos no Morumbi, a Polícia Militar fez neste domingo uma operação especial para evitar vandalismo ao ônibus da delegação do Corinthians. A PM cercou toda a praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao estádio, com cavaletes e para evitar aglomerações no local. No último jogo entre os rivais no Morumbi, uma lata de cerveja foi jogada no ônibus do Corinthians, na chegada do veículo.