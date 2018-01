São-paulinos terão 3.500 ingressos Os são-paulinos que forem neste sábado à Baixada Santista para ver o clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, às 18h, poderão comprar os ingressos das 8h até o início do jogo, nas bilheterias do estádio. De um total de 20.000 ingressos colocados à venda, os 3.500 que foram reservados para a torcida do São Paulo estão sendo vendidos somente na Vila, desde sexta-feira, com guichê exclusivo à disposição. O responsável pela segurança do clássico deste sábado é o major Del Bel, do 6º Batalhão do DPMI, que cuida especialmente de jogos de grande porte no estádio da Vila Belmiro. Mesmo sem um histórico de violências entre as duas torcidas, 320 policiais foram designados para fazer a segurança do estádio (interna e externa). Haverá também os apoios da Rocam, de motocicletas e da cavalaria - além de câmeras de vídeo. O major Del Bel promete rigorosa revista dos torcedores no acesso ao estádio para evitar a entrada de bombas e armas brancas. O comandante do policiamento não acredita que o clássico seja marcado pela indisciplina dos torcedores. Para prevenir eventuais problemas, os torcedores da capital, já de posse dos ingressos, serão escoltados por policiais militares até a Vila Belmiro. O mesmo ocorrendo na volta pela Serra. Os são-paulinos entrarão pelo portão 21.