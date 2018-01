São-paulinos terão recepção histórica Assim que desembarcarem na manhã desta terça-feira em Cumbica, os tricampeões mundiais começarão a sentir de verdade o que já mudou em suas vidas depois do feito histórico conquistado domingo, no Japão. Uma grande recepção foi preparada pela diretoria do São Paulo, que pretende capitalizar ao máximo a conquista. A chegada do vôo com a delegação são-paulina está prevista para as 5h30. E o encontro com a torcida no Morumbi deve ocorrer às 10 horas. A festa começou a ser armada nesta segunda-feira. A diretoria se apressou e mandou pintar ?Tricampeão Mundial de Futebol? na fachada do Estádio do Morumbi, que passou a noite coberta. A nova fachada será aberta à torcida assim que o time encerrar seu desfile pela cidade ? em carro aberto. Na chegada a São Paulo, a delegação deixará o avião e, na pista, já terá à disposição dois trios elétricos. Será um desfile em carro aberto, pelas ruas da capital paulista, informou a assessoria do clube. O coronel José Roberto Martins Marques, da Polícia Militar, disse que a preocupação maior é com a segurança dos atletas e da imprensa. ?Faremos de tudo para que nenhum problema seja causado. Hoje, fizemos o trajeto do carro aberto e até mudamos o percurso ? o carro era muito alto e algumas pessoas correriam risco de se machucar na região das pontes e viadutos?, explicou. Partindo de Cumbica, os trios elétricos passarão pela Dutra, Marginal do Tietê, Avenidas Santos Dumont, Tiradentes, Ipiranga, São João e São Luís, com parada na Prefeitura, onde os jogadores serão homenageados pelo prefeito José Serra. Na seqüência, o comboio segue pela Brigadeiro Luís Antônio, 23 de Maio, Bandeirantes e Morumbi, com outra parada no Palácio do Governo, para a recepção do governador Geraldo Alckmin. E, de lá, ao Estádio do Morumbi, onde devem chegar por volta das 10 horas. Em seguida, os jogadores serão liberados para as férias. O elenco do São Paulo vai ser o último a se apresentar em 2006 e só deverá estrear no Campeonato Paulista, que tem início previsto para o dia 11, em 18 de janeiro, contra o Santo André, no ABC.