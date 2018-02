São-paulinos vivem ?dia das bruxas? Para o são-paulino que acredita em bruxas, este sábado foi um dia para fortalecer a sua crença. Elas pareciam soltas no Morumbi, ajudando na derrota do São Paulo. O primeiro sinal foi no gol contra de Renan, em seu 73º jogo pelo São Paulo. Até este sábado, havia marcado apenas um gol ? o segundo na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa Santista, pelo Campeonato Paulista deste ano, dia 24 de fevereiro ? e ontem, igualou a conta. Com uma cabeçada certeira aos cinco minutos do segundo tempo, antecipou-se a Geílson e venceu Rogério Ceni. O dia de má sorte de Rogério Ceni não pararia por aí. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele cobrou uma falta pela direita, como já fez tantas vezes na vida. A bola bateu na barreira e foi para Cicinho, que se confundiu. O Santos roubou, foi para o ataque, e Rogério, que já marcou 38 gols de falta, ontem viu seu estilo de jogo questionado. E foi na carreira que buscou a justificativa para o erro. ?Assumo a culpa pelo gol. Já fiz mais de 50. Desta vez deu errado.? Diego Lugano reclamou muito de uma cotovelada de Léo Lima, que o árbitro Leonardo Gaciba não viu. E saiu de campo procurando briga com Léo Lima. Foi seguro por Paulo César. Para Amoroso, faltou ao São Paulo mostrar durante todo o jogo a disposição que se viu apenas depois do segundo gol do Santos. ?Os 30 minutos finais foram muito bons e mostram que o São Paulo pode fazer uma grande partida contra o Corinthians. Tivemos muitas chances e não marcamos. Isso mostra que os atacantes não estiveram em uma boa jornada.?