São Paulo: 1ª queda-de-braço de Leão A apresentação do lateral-esquerdo Júnior, do volante Ramalho e do meia-atacante Nildo, novos reforços do São Paulo, nesta segunda-feira, no Centro de Treinamentos da Barra Funda, transformou-se na primeira queda-de-braço entre o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o técnico Émerson Leão. O dirigente se irritou quando soube que o treinador, após o empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, sábado, disse que a diretoria deve trazer um atacante para o lugar de Luís Fabiano. ?Aqui, treinador não pede reforços. A diretoria decide o que está faltando. Lógico que a gente conversa com o técnico. Mas ele não compra jogador. Só vamos apresentar outro reforço este ano se o Ronaldo quiser jogar pelo São Paulo e puder chegar até sexta-feira?, afirmou, irônico, Portugal Gouvêa. Para acabar com a desconfiança em relação às ações da diretoria, o dirigente lembrou que o São Paulo trouxe sete jogadores no começo do ano ? Grafite, Danilo, Vélber, Danilo, Fabão, Rodrigo, Marquinhos e Cicinho ? e recentemente contratou outros seis: César Sampaio, Rondón e Alex, há dois meses, e agora Júnior, Ramalho e Nildo. ?Hoje em dia, é muito difícil trazer qualquer jogador. Quem disser que não estamos fazendo contratações é porque quer tumultuar o ambiente?, afirmou. Portugal Gouvêa acabou se transformando na atração principal do dia no clube. O presidente aproveitou a chance para lembrar que o São Paulo vai cobrar os resultados no tempo certo. ?Nosso projeto é grande. E queremos os resultados ainda este ano?, acrescentou. Depois, bem mais contido, mudou de estratégia. E passou a pedir apoio dos torcedores são-paulinos. ?Faço um apelo à nossa torcida para que apóie a equipe já no clássico de domingo. E a melhor maneira de estar com o time é comparecer ao Morumbi em número maior do que a torcida do Corinthians.? SEM REVIDE - O técnico Emerson Leão não ouviu nenhuma palavra de Marcelo Portugal Gouvêa. Depois do treinamento da manhã, o treinador nem apareceu na sala de imprensa, onde Júnior, Ramalho e Nildo foram apresentados. Como o técnico só fala duas vezes por semana com os repórteres, fora os dias de jogos, nesta terça-feira terá a chance de se defender, se quiser. Apesar do clima tenso, a manhã terminou em confraternização. Os repórteres que esperaram pela chegada dos três reforços são-paulinos desde às 8h30, e só puderam completar o seu trabalho depois das 13 horas, foram convidados pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa para almoçar no CT da Barra Funda.